Svjedok o pljački banjalučke banke: “Reljić mi je rekao da je ubio Ruška Pajića“

Kada sam odbio da učestvujem u pljački Komercijalne banke Milan Reljić mi je rekao da pripazim na dijete, jer je on ubica i da je ubio Ruška Pajića.

Ispričao je ovo juče u Okružnom sudu u Banjaluci svjedok tužilaštva Dalibor Marić, koji je i sam učestvovao u ovoj pljački, ali je dobio imunitet od Republičkog tužilaštva.

Reljić je takođe dobio imunitet, jer je sklopio sporazum sa tužilaštvom i odao saučesnike u pljački više od dva miliona maraka.Marić je radio kao obezbjeđenje u pomenutoj banci, a prema njegovim riječima u pljački su učestvovali Reljić, Milan Straživuk, Tomislav Knežević i Đorđe Ćulum. Prije početka svjedočenja Marića, advokat Jasminka Jovišević je rekla da je on na nezakonit način dobio imunitet i da je trebao biti jedan od optuženih. Prema Marićevoj priči, par mjeseci prije pljačke čekao je autobus za Kneževo kada je stao Reljić i ponudio da ga odveze. Tokom vožnje, kaže, pričali su oko toga gdje radi i ima li para u banci.

“Opet poslije nekog perioda me je pokupio poslije posla i povezao za Kneževo, tokom vožnje rekao mi je da bi trebalo opljačkati banku i pitao me jesam li za to. Kada sam odbio on mi je prijetio djetetom i rekao da je ubio Pajića i da to svi znaju. Prepao sam se i prihvatio” – rekao je Marić.

Kaže da je u međuvremenu od Reljića dobio telefon sa kojim je na monitoru od bezbjednosnih kamera u banci uslikao sve prostorije, trezor i novac i da mu je vratio mobilni.

“Kasnije su do moje kuće došli Reljić, Straživuk i Ćulum i otišli smo do kuće Kneževića gdje smo pregledali slike iz banke. Kasnije sam dobio drugi telefon sa kojim sam trebao javiti kada da krenu u pljačku”, pojasnio je ovaj svjedok.

Prema njegovim riječima na dan pljačke kada se otvorio trezor on je poslao poruku „Sad“ i veoma brzo su se pljačkaši pojavili.

“Kada su ušli, Reljić je otišao u trezor, a Knežević i Straživuk su bili takođe u banci, naoružani puškama. Od mene su dok sam ležao uzeli pištolj i telefon. Za moju dojavu obećali su mi novčanu nagradu, ali je nisam dobio”, istakao je Marić.

Prema njegovim riječima nakon što je dao izjavu u Tužilaštvu i priznao da je učestvovao u pljački, pred zgradom ga je sačekala nepoznata osoba i zaprijetila da pripazi šta radi i šta priča.Na pitanje advokata Darka Kremenovića zašto je u izjavi policiji rekao da je i Aljoša Galić učestvovao u pljački, a sada ga ne spominje, on je odgovorio da je to izjavio jer je tako pročitao u novinama.U predmetu „Trezor“ sudi se Siniši Straživuku, Jovici Karać, Milošu Mrđanu, Tomislavu Kneževiću, Željku Pavloviću, kao i Đorđu Ćulumu i Aljoši Galić. Prema optužnici oni su bili članovi zločinačkog udruženje koje je u periodu od 2008. do 2011. godine, djelovalo na području Banjaluke, Prijedora i Kneževa. Najveći plijen od preko milion maraka uzeli su prilikom pljačke Komercijalne banke u centru Banjaluke u aprilu 2011. godine. Osim toga u optužnici se navodi da su odgovorni i za krađu 572.857 KM koje su oteli od radnika „Alfa Sekjuritija“ u krugu firme „Metal“.

Neriješeno ubistvo

Ruško Pajić ubijen je 22. februara 2010. godine u automobilu „pežo“ ispred vikendice njegovog kuma u Čokorskim poljima kod Banjaluke. Njega je tada napadač sačekao iza vikendice i ispalio veliki broj hitaca, međutim samo jedan ga je pogodio i usmrtio.Postojale su razne špekulacije oko motiva ubistva Pajića. On je u decembru 2008. godine bio uhapšen u Beogradu sa grupom narko-dilera kojima je na teret stavljena prodaja više od 300 kilograma kokaina i heroina. Nakon puštanja iz pritvora on se pojavio u Banjaluci. Ovo ubistvo do sada nije riješeno.

