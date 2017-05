Svjedok: Hirurg Marinko Lovre uzeo mito

Svjedok tužilaštva Suljo Kusuran rekao je na suđenju pred Okružnim sudom u Banjaluci da je hirurg Opšte bolnice u Prijedoru Marinko Lovre uzeo mito kako bi sačinio lažni nalaz za njegovog sina.

Suljo Kusuran je rekao da je lažni nalaz Lovre uradio na ime njegovog sina Dine Kusurana, koji je bio ranije uhapšen, kako bi mogao tužiti policiju da ga je tukla, prenosi Birn.

“Iz prijedorske bolnice su me prošle godine zvali i rekli da mi je sin u bolnici i da treba da se plati 200 KM troškova. Poslao sam taksistu da to plati i poslije smo dobili otpusno pismo u kojem je navedeno da sin nema povreda”, rekao je Kusuran.

On je dodao da ga je kasnije zvala medicinska sestra koja je rekla da kontaktira doktora Lovru.

“To sam uradio i on mi je rekao da može napraviti nalaz s kojim mogu tužiti policiju, ali će me to koštati 400 do 500 KM”, ispričao je Kusuran.

Svjedok je istakao da je to prijavio policiji, pa je u saradnji s njima dogovorio sastanak sa Lovrom i dao mu označeni novac.

“Dao sam mu pare, a on mi je dao nalaz. Nisam to ni čitao kad sam izašao od njega. To je uzela inspektorka koja me pratila, a drugi policajac je legitimisao hirurga”, pojasnio je Kusuran.

Prema optužnici, Lovre je od Sulje Kusurana uzeo mito od 500 evra kako bi sačinio lažni nalaz, u kome je navedeno da je njegov sin Dino Kusuran zadobio povrede glave i rebara, iako to nije tačno.

Dino Kusuran ispričao je da je od Lovre tražio da mu napravi lažni nalaz da je povrijeđen, radi naplate osiguranja u Švajcarskoj.

“Rekao mi je da će me to koštati manje od 300 maraka. Novac sam mu dao i kasnije sam dobio nalaz. U bolnicu sam išao poslije hapšenja sa Milanom Vukojevićem, koji je takođe dobio nalaz o povredama”, posvjedočio je Dino Kusuran.

Kusuran je na suđenju pojasnio da ga policija nije tukla.

Nastavak suđenja zakazan je za 30. maj.

(Srna)