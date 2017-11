Svinjosaur – kultura kakvu Banja Luka zaslužuje

Banjalučki Dom omladine biće domaćin popularnih “Sirotanovića” i dobro poznate, tradicionalne manifestacije “Dan svinjokolja”, ove godine nazvanu “Svinjosaur”. Početak zakazan za 29. novembra u 20:30 časova.



Šta je tačno u pitanju, možda bi oni sami nabolje opisali u najavi koju su dostavili medijima.

– S obzirom na to da je u našoj istoriji 29. novembar oduvijek predstavljao datum koji je predviđen za taj (ne)časni posao sistematskog genocida nad osobama praseće nacionalnosti, odlučili smo da baš na taj datum kroz tematske skečeve i stand up održimo pomen svim palim svinjama. A kakav bi to „Svinjosaur“ bio, kada ne bismo imali i prateće sadržaje? Ne, nećemo imati gudački kvartet, hostese, niti sponzorski kutak (iako nam se nudio vlasnik krčme „Neđo debeli“). Pored masnog i neprikladnog humora, očekuje vas još i druženje sa svjetski priznatim somelijerima, Dušanom Jokićem i Igorom Kalabom, degustacija premium čvaraka (House of Jokić vs House of Kalaba), ali i otvaranje flaše rasola stare 15 godina (berba 2002.) koju je Dušanov otac čuvao za njegovu svadbu – kažu “Sirotanovići”.

Cijena karte je socijalna, kao i uvijek, i iznosi 4 KM. (Ko nema – džaba!)

Rezervacije se mogu izvršiti na 065/702-013.