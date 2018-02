Svinjari u problemu – kilogram žive vage koliko i litar goriva

Šarović: U ovoj godini BiH može da izveze od sedam do osam tona mesa

Kilogram žive vage tovljene svinje u Srpskoj košta koliko i litar goriva, kažu iz Udruženja uzgajivača svinja.

Uvoz polutki iz EU i vrijeme posta, tvrde, razlog su rekordno niskih cijena od 2.20 – 2.40 po kilogramu. Cijene prasića, još se kažu dobro drže, pa ćete 35 kilograma žive vage platiti skoro 160 maraka. Lazo Šešić, vlasnik mesnice i klaonice iz Piskavice, kaže da cijena tovljenika jeste pala, ali ne ipod 2.70 po kilogramu. Isto tvrde i drugi uzgajivači sa kojima smo razgovarali.

“Puno je povoljniji uvoz, uvoz polutki i toga nego živa vaga. Zato oni i kukaju. A ne kukaju kad dođe krmokolj i juli mjesec kada su svinje od 3.5 do 4 marke žive vage plus PDV. Tada ćute. Ovaj februar mi svi moramo zajednički da pretprimo, da izdržimo, nije kriza do vijeka”, komentariše Šešić.

Svinjski proizvodi koji najbolje idu, već godinama ne mijenjaju cijenu, kažu u mesnicama. Niža cijena žive vage, ne znači da će proizvodi na njihovim policama biti jefitniji. Porezi i doprinosi za radnike ostaju isti, a ni mušterije se ne žale jer plaćaju kvalitet, poručuju iz mesnica.

“Što se tiče mušterija, kod nas su cijene iste već duže vrijeme. Ne reaguju ništa, kažu u redu je sve. Cijene nisu išle niže već duže vrijeme”, rekao je mesar Milisav Pašalić.

U Udruženju uzgajivača, ipak su zabrinuti. Uzdaju se, kažu u podsticaj od 50 maraka po tovljeniku koje su im obećali u Ministarstvu poljoprivrede.

“To je jako nerentabilna cijena i dovodi proizvođača u opšti gubitak. Iz tih razloga smo mi u proteklom periodu i pregovarali sa Ministarstvom poljoprivrede i tražili veći podsticaj, da se izjednači sa podsticajima u Federaciji”, kazao je Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja.

U Srpskoj se godišnje utovi oko 100.000 svinja, iako su kapaciteti tri puta veći, tvrde iz Udruženja. Razlog takvog disbalansa je, kažu, nesigurno tržište.