Svijet u panici: Zbog video igrice u smrt!

Panika se širi društvenim mrežama. Na internetu je dostupna igrica “Plavi kit” koja potiče mlade na samoubistvo, a pojavila se i u zemljama regiona.

Da je riječ o nimalo bezazlenoj aplikaciji, potvrđuje i stručnjak informacionih tehnologija, Vladimir Kežić.

“Targetiraju mlade, šalju im slike, oni objavljuju slike specifičnog sadržaja koji mladi lajkuju. Oni tako prate ko je interesantan da mu se približe. Kreću lagano, kao i svaka vrsta uvlačenja ljudi, kreću sa laganim zadacima, koji postaju sve brutalniji i brutalniji. I na kraju traže samopovređivanje ili smrt”, pojašnjava Vladimir Kežić, informatičar.

Jednom instalirana, ta aplikacija se ne može ukloniti. Osim stalnih poruka i prijetnji koji se šalju mladima, zloupotrebljavaju se i njihovi podaci. Najgore je što tu aplikaciju može napraviti bilo ko.

“Nije to centralizovan sistem, to nađete na internetu, vi ga iskopirate, i ako je vama to u interesu, vi ga širite dalje. Ono što je jako bitno napomenuti je da te društvene mreže su danas uzele puno maha, to je standard”, upozorava Kežić.

Na svaki ispunjen zadatak, hakeri hvale svoje žrtve. Najčešće su to mladi bez samopouzdanja, pa se osjećaju uspješnim nakon svakog ispunjenog zadatka.

I psiholozi upozoravaju da roditelji obrate pažnju na sadržaje koje im djeca prate na internetu. Zloglasnu igricu programirao je mladić od 20 godina, a žrtve su najčešće maloljetne osobe.