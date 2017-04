Svi žele da se poklone mirotočivoj ikoni u domu Vojvodića

Nakon što je ATV portal objavio priču o ikoni Trojeručici sa koje kaplje nešto nalik mirisnom ulju, u kući porodice Vojvodić, u banjalučkom naselju Rebrovac, telefoni zvone bez prestanka.

Svi žele da dođu i da se poklone čudotvornoj Ikoni. Čim je pročitao vijest, i student bogoslovije, Stefan Radosavljević, javio se preko Fejsbuka i zamolio Vojvodiće da ih posjeti.

“Stvarno je veliko čudo. Čuo sam i prije da su Ikone mirotočive u raznim manastirima, ali u nečijem stanu, to nisam čuo, došao sam da se poklonim”, rekao je Stefan Radosavljević, student bogoslovije.

U posjetu je stigla i Nikolina tetka Ljubica, sa ćerkom i drugaricom. Zna da je Nikola vjernik i da svake nedjelje odlazi u crkvu i zbog toga joj je još draže da je Ikona mirotočila upravo u domu njene sestre.

“Mišljenje mi je takvo da sam se naježila i da bih plakala. Jer to samo može Nidži da se desi. Zato što ja znam Nikolu od samog rođenja. Nikola je djete koje vjeruje u Boga, sa mamine strane niko nije bio toliko pobožan. Ali Nikola ima u to sebi nešto, to valjda dragi Bog da”, rekla je Ljubica Miličević.

Ko god želi, može da dođe da se pokloni i pomoli Trojeručici, poručuje Nikola Vojvodić. Ipak, iznenadila ga je velika zainteresovanost. Najmanje što želi je da od toga napravi senzaciju, ili biznis.

“Danas je i sveštenik dolazio sam da bi se uvjerio u to. Ne mogu da vjeruju svojim očima, odignu je i gledaju sa strane. Pitali su me sinoć i da li ima ikakva cijev”, rekao je Nikola Vojvodić.

Poleđina Ikone skroz je suva, ali tečnost i dalje kaplje sa prednje strane, u predjelu ruke. Nikola kaže da ju je kupio kod lokalnog svještenika koji je danas došao da je vidi. I on je bio iznenađen, uz poruku da, čak i ako se radi o čudu, od tog ne treba praviti senzaciju. Pravoslavlje, kaže, tako nalaže.