Svi žele da im čika Dušan šara vaskršnja jaja

Našarana voskom, ukrašena dekupažom ili udešena poput čipke – šarolika je ponuda vaskršnjih jaja za one koji nemaju vremena ili strpljenja da ih sami ukrašavaju.

Mada je to tradicionalno ženski posao, mnogi Banjalučani tvrde da najlepša jaja u gradu šara jedan gospodin – penzionisani profesor politihenike i fotograf Dušan Stegić. Čika Duško je ukrasio više od 500 vaskršnjih jaja, ali nijedno neće prodati.

Iz godine u godinu ima sve više posla, jer ga, kako kaže uz osmijeh, „porodica i prijatelji nemilosrdno iskorištavaju“.

– Sinoć sam do dva poslije ponoći šarao jaja. Svi me mole da im našaram jaja, kažu da to radim najbolje, a možda se i izmotavaju. Lakše im je da im to uradim ja, nego da se sami time bave – kaže Dušan.

U šali dodaje da je došlo vrijeme ravnopravnopsti i u – kuhinji.

– Svaka čast Banjalučankama. Kreativne su to žene, ali moja su jaja ipak najbolja – kaže on.

Jaja šara isključivo voskom i pisaljkom, a tu je vještinu naučio od majke Marije, koja je početkom prošlog vijeka završila čuvenu Višu domaćičku školu. Još kao dječak, Dušan je u svojoj kući u Novoj Varoši posmatrao kako njegova majka, na radost djece iz rodbine i komšiluka, obična kokošja jaja pretvara u prava mala umjetnička djela.

Kada je mama Marija preminula, Dušan je nastavio tradiciju i već 15 godina ukrašava jaja. Svako jaje je posebno i nikad, kaže, nije ponovio motiv.

(EuroBlic)