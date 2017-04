Svetlana Bojković nakon 24 godine na sceni Narodnog pozorišta

Poslije 24 godine, Svetlana Bojković se vratila u svoju nekadašnju matičnu kuću, Narodno pozorište u Beogradu, gdje će od 24. aprila igrati vojvotkinju od Jorka u Šekspirovom komadu “Ričard Treći”, u režiji Snežane Trišić.

Ima neke simbolike u činjenici da “Ričard Treći” takođe 24 godine nije bio na repertoaru nacionalnog teatra, kao i da Svetlana Bojković prvi put u svojoj bogatoj višedecenijskoj karijeri igra u jednom Šekspirovom komadu.

“Obradovala sam se pozivu, obradovala sam se što ću poslije 24 godine ponovo stati na scenu Narodnog pozorišta, koju sam najviše voljela, a radost je i što me Šekspir nije mimoišao. Uloga je jako lijepa, nije velika, ali je vrlo definisana i nekako sam ispunjena radošću zbog toga”, rekla je Svetlana Bojković.

Ona kaže da je svakako presudio komad “Ričard Treći” da se vrati u Narodno pozorište i da se ne bi vratila sa nečim što nije za nju lično izazovno.

“Lijepo se poklopilo da bude i Šekspir i Narodno pozorište. Vojvotkinja od Jorka je majka Ričarda Trećeg, Edvarda i Glostera. Ona je najstarija u komadu, kao neki hroničar tog vremena. Ona je osoba koja se nagledala mnogo krvi, bitaka, mnogo surovosti i prepoznaje kada će se nešto sljedeće u tom smislu desiti, ali je vrlo jaka žena i predstavlja ženski stub tog vremena. Vrlo zanimljiva uloga, zahtijeva personaliti od glumice”, dodala je ona.

Poznata glumica, kao i svi koji rade na predstavi, uvjerena je da je sadašnji trenutak pravi za “Ričarda Trećeg”.

“On može da se tumači i kao politička drama, kao drama u kojoj sve što je humano počinje da iščezava, gdje počinju da vladaju drugi nepisani zakoni za samoodržanjem, koji su vrlo surovi – likvidacije, laži, manipulacije. Šekspir je rekao: ‘Ovo vrijeme je izišlo iz zgloba’. Ako je neko to rekao pre 400 godina, a svijet i dalje opstaje, onda je to slaba utjeha, ali je utjeha. Mi i danas možemo da kažemo da je ovo vreme ‘izašlo iz zgloba’, na cijeloj planeti, ali svijet ipak opstaje”, rekla je Svetlana Bojković.

Ona se nedavno vratila iz Finske gdje je provela četiri godine sa suprugom Slavkom Kruljevićem, ambasadorom Srbije u Helsinkiju, i kaže da nije ni pokušavala da poredi tu zemlju, gdje je sve sređeno i uređeno, sa Srbijom.

“Ja volim svoj Beograd, pa kakav god da je. Volim svoju zemlju, tu toplinu i humor koji imamo. Mislim da nas to i vadi u našem opstajanju. Taj humor je jedinstven, rijetko ko to ima, sjevernjaci nemaju, tamo nema viceva. Helsinki je prelijep, uredan, čist, ali u devet sati uveče nema ljudi. Meni je nedostajao puls Beograda, pa neka je i prljav, ali to je živ grad””, istakla je ona.

(Tanjug)