Šverc cigareta cvjeta u istočnoj Hercegovini

Šverc cigareta ponovo je procvjetao na području Istočne Hercegovine. Od početka ove godine pa do juče policija je zaplijenina istu količinu cigareta kao i za čitavu prethodnu godinu.

Oduzeto je preko 30.000 kutija bez akciznih markica. Maloprodajna tržišna vrijednost oduzete robe procjenjuje se na oko 90.000 maraka. Privedeno je 13 lica.

“Pojavljuje se i jedan određeni djelokrug nepoznatih lica koja do sada nisu učestvovala niti su evidentirana u našim evidencijama kao lica koja se bave izvršenjem takvih krivuičnih djela. Uglavnom ta roba dolazi iz Crne Gore, prema ovim podacima što do sada imamo i vjerovatno to ulazi na granične dijelove koji su fizički i tehnički neobezbjeđeni”, rekao je Siniša Laketa, načelnik sektora policije PU Trebinje.

Granična policija BiH prošle godine oduzela je cigarete u vrijednosti preko 400.000 maraka. Švercom cigareta najviše se bave u opštinama blizu granice. Nelegalne cigarete kupuju se u Crnoj Gori i to najčešće u zabačenim skladištima u okolini Nikšića. Jedan paket košta oko 600 evra.

Švercere cigaretama nije tako lako otkriti, kažu u policiji. Dobro poznaju sve sporedne puteve ali i kozje staze u pograničnim pojasevima. Vrlo često cigarete prenose pješke ali koriste i terenska vozila pa čak i konje.

Ovakve cigarete završe na prostoru cijele BiH a šverceri dobro zarade. Posla ne manjka ni uličnim prodavcima. Glavni uzrok ponovnog procvata ove vrste kriminala je povećanje akciza. I u Upravi za indirektno oporezivanje imaju pune ruke posla.

“Prošle godine smo oduzeli cigarete i duvana u vrijednosti od oko milion i po KM. U prethodnim godinama proveli smo velike akcije koje su bile ‘List’, ‘List1’ i ‘List2’ gdje su oduzete ogromne količine duvana, cigareta, mašina za rezanje duvana”, kazao je Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje.

Kazne za ova krivična djela su novčane ipak za švercere najveća kazna je oduzimanje nelegalne robe. Javna tajna je da je nekim Hercegovcima šverc cigaretama primarno zanimanje. Kao i u ostalim poslovima i ovom se tačno zna hijerarhija. Najslabija karika koja obično i završi u policiji su oni koji noći provode hodajući kroz šumu sa paketima cigareta na leđima.