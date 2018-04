Svemirska tvrđava: Zavirite u 140 miliona dolara vrijedan dom ruskog milijardera VIDEO

Kuća u obliku svemirskog broda, vrijedna 140 miliona dolara, koju je arhitekta Zaha Hadid dizajnirala za ruskog milijardera Vladislava Doronina konačno je gotova, nakon 10 godina izgradnje.

Ovo je jedina privatna rezidencija koju je dizajnirala Hadidova, čiji radovi uključuju Olimpijski vodeni centar u Londonu 2012. te mjesto održavanja Svjetskog kupa u Kataru. Hadidova, koja je preminula 2016. u 65. godini života – dizajnirala je kuću u luksuznom predgrađu Moskve za ruskog milijardera koji se bavi nekretninama.

Zbog njegovog posebnog stila, Hadidova je Doronina zvala “ruskim Džejmsom Bondom”.

Doronin je kupio plac u sred šume u Barvihi, predgrađu poznatom kao “moskovski Beverli Hils”, za 28 miliona dolara. Zdanje je izgrađeno na četiri nivoa, sa tri niža sprata koji se spajaju sa padinom brda i tornjem koji seže iznad vrhova drveća. Na najnižem nivou nalaze se podrum i prostor za rekreaciju, uključujući dnevnu sobu, prostorije za masažu i fitnes, saunu i marokansko hamam kupatilo. Nivo iznad je glavna dnevna soba, trpezarija, nekoliko kuhinja i prostor za zabavu. Bazen dug 25 m ima stakleni krov, koji se pretvara u podijum za ples, a tu je i garaža za osam automobila. Na gornjem nivou – visokom 35 metara – nalaze se glavna spavaća soba, salon i terasa. Do njega se stiže staklenim liftom ili stepenicama. Kreveti su oblikovani u zidovima kao futurističke čaure sa ugrađenim zvučnicima, a ormani su potpuno stakleni. Tu su i vinski podrum, 3D bioskop, noćni klub, frizerski salon, japanski vrt, vodopad itd.

“I have built 75 million square feet & 71 projects, and when I saw #ZahaHadid’s building, I could not believe that I had managed to build that together with her” the #CapitalHillResidence designed by @ZHA_News pic.twitter.com/BrCtw83pfE

— Vladislav Doronin (@VladDoronin_) 11. travnja 2018.