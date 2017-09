Sve spremno za prvi noćni “Dukat fit Banjaluka polumaraton”

Do septembra naredne godine niče mali grad na banjalučkom polju!

Samo deset dana ostalo je do prvog “Dukat fit noćnog polumaratona”, a organizatori pripreme privode kraju i ističu da je ostalo da završe samo najsitnije detaqe kako bi grad na Vrbasu bio dobar domaćin još jednog spektakularnog događaja.

Sve osim sitnih detalja je završeno, a raduje i podatak da se do sada prijavilo više od 1.000 učesnika, što polumaratonaca, što rekreativaca koji će istrčati “Jelen free run”, trku na pet kilometara ili štafetnu trku “Magnetrans Hemofarm” (tri člana po sedam kilometara).

– Prošle godine smo organizovali noćnu trku na pet kilometara na kojoj je nastupilo oko 700 trkača, pa smo došli na ideju da organizjuemo polumaraton. Sudeći prema dosadašnjim prijavama nismo pogriješili jer je broj prijavljenih već prešao 1.000, što znači da ćemo uživati u pravom spektaklu. Banjaluka je idealan grad za tako nešto. Trčanje po noći glavnim gradskim ulicama i šetališnim zonama lijepa je prilika za uživanje, ali i promociju grada – rekao je organizator polumaratona Vladimir Kuvalja.

Posebno zanimljiva je ruta kojom će trčati rijeka učesnika. Start je na trgu Krajine, okretanje na Malti, a zatim slijedi prolazak ulicom Olimpiskih pobjednika, pored Gradskog stadiona, zatim do Narodnog pozorišta, kroz parkić, kroz strogi centar grada, oko hrama Hrista Spasitelja do Muzeja Republike Srpske, pored Tržnice do Trga Krajine gdje se završava krug.

– Željeli smo da publika sve vrijeme bude kraj staze i bodri trkače. I prošle godine je bilo dosta gledalaca, a ove očkujemo još više. Očekujemo učesnike najboljih regionalnih polumaratonaca, ali i nekoliko takmičara iz Afrike – rekao je Kuvalja.

Start polumaratonske trke zakazan je za 20 časova, a uvertira će biti “Junior run” trka osnovaca i srednjoškolaca, kao i trka “Jelen free run”. Organizator se pobrinuo i za zabavni program, a po završetku svih trka na Trgu Krajine nastupiće “Hangover bend”.

Promoteri trke biće nekoliko poznatih lica “kraqice sportova” iz regiona.

– U kontaktu smo sa nekoliko bivših i sadašnjih atletičara, koji su odševljeni našom idejom o organizaciji jednog ovakvog događaja. Uskoro ćemo saopštiti i njihova imena – rekao je Kuvalja.