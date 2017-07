Sve manje podrške za akcize: Ako uskoro i dođu na red odbacuje ih i SBB?

Sjednica Doma naroda bez ministara: Uzalud troše i do 300.000 maraka

Nakon četiri neuspjela pokušaja usvajanja zakona o akcizama, nije isključeno da će se BH parlamentarci, i peti put, izjasniti o povećanju od 15 feniga po litru goriva. I to prije ljetnje pauze, ako se obistne saznanja da bi Savjet ministara, uskoro, mogao da uputi novi tekst zakona po hitnom postupku.

Izgleda da će, ponovo, biti problema jer nasuprot nedavnoj najavi Federike Mogerini iz Brisela da će “akcize sigurno proći”, sada stoji i raskol u vladajućoj koaliciji zbog koga, i oni koji su ranije davali zeleno svjetlo, ovaj put neće podržati zakon.

“Mislim da će Klub SBB-a tek o svemu tome ozbiljno razmisliti iz prostog razloga jer imamo jedan potpuno nejasan koalicioni odnos i milim da prvo Savjet minstara mora oko toga da se složi, da se složi sa SDS-om kao koalicionim partnerima i tu su svi scenariji mogući”, kaže Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a.

U SDS-u tvrde da nemaju informacije da bi se, eventulano, neki novi prijedlog povećanja akciza mogao naći u BH parlamentu. Podsjećaju da se, o svemu, prvo mora izjasniti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, a dođe li pred parlamentarce neki novi tekst zakona, poslanici te partije će, kažu, glasati kao i do sada.

“Takvo nešto ne pada nikome na pamet da podrži, posebno ne od nas, koji smo bili protiv toga i ostajemo protiv toga, tako da za takvo nešto nema većine i sasvim je sigurno da Savjet ministara neće slati u Parlament nešto zašta nema većinu”, rekla je Aleksandra Pandurević, šef Kluba poslanika SDS-a u PD PS.

A povećanju akciza ranije su se usprotivili i poslanici SDP-a, DF-a, kao i nekadašnja četiri poslanika SDA. Kažu da su ostali pri ranijim stavovima, pa je teško za očekivati da dođe do usvajanja zakona čak i iz petog pokušaja. Posebno ako se svemu doda potpuni haos unutar koalicije i činjenica da se u BH Parlamentu, kako to i pojedini stranački lideri kažu, većina formira od tačke do tačke.