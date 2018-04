Švarceneger nakon operacije: “Osjećam se dobro, još nisam sjajno” VIDEO

Glumac i bivši guverner američke savezne države Kalifornije Arnold Švarceneger kaže da se osjeća dobro poslije operacije srca, ali da njegovo zdravstveno stanje još nije sjajno.

“Samo želim da znate da se osjećam mnogo bolje. Ne mogu da kažem, čak ni s mojim pozitivnim stavom, da sam sjajno, jer još nisam sjajno. Osjećati se sjajno je potpuno drugi nivo, ali dobro sam. Osjećam se dobro”, rekao je Švarceneger u kratkom video-snimku, koji je objavio na svom nalogu na Tviteru.

Thank you all for caring. We are moving forward! pic.twitter.com/kvauldg3Mq

— Arnold (@Schwarzenegger) April 12, 2018