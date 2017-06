Svakog gosta tri dana dosta – petak 22:10

Carl (Dillon) i Molly Peterson (Hudson) upravo su se vjenčali na Havajima i sve izgleda savršeno; imaju prekrasnu novu kuću i karijere im cvjetaju. No, evo i problema na vidiku. Randy Dupree (Wilson), Carlov kum i prijatelj iz djetinjstva, zbog odlaska na njihovo vjenčanje dobija otkaz na poslu i ostaje bez stana.

U početku Dupree zamoli mladence da prespava kod njih na kauču noć-dvije, dok se ponovo ne sredi. No, njegov boravak u kući se neplanirano oduži, i on se sve više zbližava s Molly, što počne mučiti hronično iscrpljenog i napetog radoholičara Carla. Uskoro cijela porodica, pa čak i Mollyn otac (Michael Douglas) počnu prihvatati uljeza bolje nego što prihvataju vlastitog zeta, a Carla život u troje počne dovoditi do ludila. Dupree, izgleda, nema namjeru otići.

Uloge: Matt Dillon, Kate Hudson, Owen Wilson, Michael Douglas …