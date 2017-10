Svakodnevnim treninzima i godinama truda do savršenih pokreta!

Kada ih gledate, pomislili biste da su im tijela od gume. Iza svega toga ipak stoje svakodnevni treninzi i godine truda. Riječ je o ritmičkoj gimnastici, za mnoge najelegantnijem i najženstvenijem sportu.

Tu je i da ispolji emocije i da kod gledalaca proizvode emociju, najčešće oduševljenje. A baš tako se i osjećate dok gledate koreografije djevojčica u ritmičkom klubu Alegro iz Banjaluke.

“Treniram već 10 godina. Došla sam ovdje kada sam imala 6 godina, tada sam prvo išla na balet. Djevojičicama u toj dobi je san da budu, balerine, princezice. Kasnije sam prešla na ritmičku gimnastiku, jer mi se činio dosta ženstven i graciozan sport”, kaže Sonja Vujičić, seniorka u Klubu Ritmičke gimnastike Alegro.

Posebnost i prepoznatljivost ritmičke gimnastike je u vježbanju sa spravama, a to su vijača, obruč, lopta, čunjevi i traka. Djevojčice su pokazale da su i te kako vješte, ali da je potrebno i dosta strpljenja kako bi se postigli željeni rezultati.

“Dosta je teško, zahtijeva dosta vremena, čak i dva puta dnevno treninge i zahtijeva dosta posvećenosti”, kaže Blanka Zrnić.

“Bitno je da se svi mišići dobro zagriju i da se istegnemo. Najlakše mi je da radim koreografiju bez rekvizita, a najteže mi je sa obručem”, navela je Nataša Jovanić.

Osim značajnog uticaja na razvoj motorike-koordinaciju, gipkost, brzinu, skočnost, preciznost, ritmička gimanistika pozitivno utiče i na lijepo držanje, kulturu pokreta, plesnost i gracioznost.

“One počinju zaista rano. Negdje to ulazno godište je tri godine i kada počnete tako mladi i tako rano, onda to sve ide postepeno, iz treninga u trening, malo se povećavaju zahtjevi, ali to je dob kada se najbolje može razvijati gipkost. Vrlo je teško nekoga sa 12 godina razgibati, ali i to nije nemoguće” rekla je Renee Starčević, koreograf.

Sve ovo, dovoljni su razlozi da se sve više devojčica pridruži i možda pronađe u ovom atraktivnom sportu.