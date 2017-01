Svadba od jednog dolara

Mladi kenijski par koji nije mogao sebi da priušti svadbu kakva priliči u ovoj zemlji postao je popularan širom svijeta nakon što je organizovao vjenčanje i svadbu od jednog dolara!



Vilson i An Mutura su tokom 2016. godine u dva navrata odložili vjenčanje jer nisu mogli prikupiti ni minimalnih 300 dolara, koliko je bilo potrebno da organizuju svadbu. Onda su odlučili da se vjenčaju uz minimalne troškove. Njihovo vjenčanje koštalo je svega jedan dolar, kojim je mladoženja kupio dva obična vjenčana prstena, koje su razmijenili tokom ceremonije vjenčanja. Ostale troškove, poput takse za vjenčanje, snosila je njihova crkva, gdje su se i vjenčali.

Ovaj potez je izazvao divljenje na svim društvenim mrežama i njih dvoje su ubrzo postali popularni širom svijeta. Zapravo, Vilson i njegova nevjesta An postali su pravi heroji običnih Kenijaca. Njih dvoje su se upoznali prije tri godine, koliko su dugo i u vezi.

Priznaju da bi se vjenčali i ranije, ali nikako nisu mogli da prevaziđu najveću prepreku novac. Prošle godine su pokušali da prikupe novac od rodbine i prijatelja, ali jednostavno nisu uspjeli. Vilson kaže da mu je čak i njegov rođeni brat predlagao da preskoči vjenčanje i počne živjeti s An, bez te formalnosti, kako je on rekao. Međutim, Vilson kaže da to nije bila opcija jer su on i An željeli nešto što će ih vezivati cijeli život.

Ovaj prodavač voća na pijaci kaže da su oboje željeli samo “svetu zajednicu”, koja će biti blagoslovljena od drugih. “Kao hrišćani, veliki vjernici, nismo željeli da živimo u divljem braku. Željeli smo da naš zajednički život bude dostojanstven, bez ikakvih prepreka”, kaže Vilson. Onda su odlučili da se vjenčaju, a svadbu održe bez torte i cvjetnih dekoracija.

Na vjenčanju su se pojavili u svakodnevnoj odjeći i u patikama. Jedino za šta su izdvojili novac su dva tanka prstena od nerđajućeg čelika, koje su razmijenili tokom ceremonije vjenčanja. Zapravo, Vilson je pred sam početak crkvene ceremonije izletio iz crkve i rekao svima da će se brzo vratiti. Na povratku je izvadio prstenje, što je bilo iznenađenje i za njegovu mladu. Ovaj potez mladoženje je naišao na opšte prihvaćanje i oduševljenje svih prisutnih u crkvi.

Inače, i sam mladi bračni par je bio iznenađen koliko su postali popularni na društvnim medijima, uprkos njihovom više nego skromnom vjenčaju. Oni su zato poručili i drugim mladim Kenijcima da prate njihov primjer. “Uvjerena sam da novac ne treba da bude prepreka za mlade ljude ako žele da se vjenčaju. Ako se vole, treba da se i vjenčaju”, kaže An.

Zanimljivo je da su, usljed popularnosti, od brojnih kenijskih kompanija dobili svadbene darove, koji će im poslužiti u započinjanju zajedničkog života. Štaviše, od jedne kenijske turističke agencije dobili su i petodnevni medeni mjeseci, na koji uskoro treba da krenu.