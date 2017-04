Svađa zbog grebe: Dugogodišnje koleginice na sud zbog tri miliona!

Marija Kalojević i Jovana Đorđević iz Gornjeg Milanovcu tužile su svoju sugrađanku i koleginicu Vesnu Pavlović da im nije isplatila dogovorenu sumu nakon što su sve tri dobile na instant lutriji ’’Kolo sreće’’ Državne lutrije Srbije.

Dugogodišnje koleginice iz jedne sportske kladionice Marija, Jovana i Vesna imale su usmeni dogovor da dijele potencijalni dobitak od svake srećke koju zajednički kupe, a najčešće su igrale popularnu ’’grebu’’ i loto.

Sreću su riješile da okušaju i 3. marta kada su Jovana i Vesna kupile srećku na kiosku u blizini radnog mjesta. Kupile su tri ’’grebe’’ od po 100 dinara, a prema riječima njenih koleginica, Marija Kalojević, koja je ostala na poslu, dala je 210, dok je Jovana Đorđević učestvovala sa 90 dinara.

“Vesna nije dala novac, ali se podrazumijevalo da će dobiti dio novca ukoliko izvučemo dobitnu srećku “, kaže Marija Kalojević.

Dvije koleginice su donijele srećke na posao, svaka od njih tri uzela je po jednu i počele su da grebu. Ispostavilo se da je na instant srećki koju je izvukla Vesna Pavlović bio dobitak od 3 miliona dinara.

“Vrištale smo od sreće, grlile se, ljubile. Nismo mogle da vjerujemo da nas je sreća na taj način pogledala”, opisuje situaciju Jovana Đorđević.

Ona naglašava da sve do ponedeljka, kada je dobitnica trebalo da ode u Beograd da podigne novac, sve bilo u redu. Ukupno je trebalo da dobiju 2,4 miliona dinara, pošto 600.000 odlazi na porez na igre na sreću.

“Međutim, kada se Vesna vratila iz Beograda počela je da smišlja izgovore i da nam nudi znatno manje sume od one koja nam pripada. Rekla da je pritiskaju roditelji i da zbog toga ne može da nam isplati po 800.000, već nam je ponudila po 100.000 dinara. Govorili joj da nas dvije ne možemo da dokažemo, da nema razloga da nam bilo šta da. Naravno da nisam željela da prihvatim takvu ponudu, jer ne želim da joj oprostim toliki novac. Takva premija se dobija jednom u životu i mislim da je ljudski da sve to podijelimo. Ja bih, recimo, bez razmišljanja podijelila sa njima”, navodi Marija.

Ona i Jovana angažovale su čačanskog advokata Ivana Ćalovića koji je protiv Pavlovićeve podnio tužbu Osnovnom sudu u Gornjem Milanovcu radi isplate naknade njegovim klijetkinjama. On se u ovom slučaju poziva na nekoliko članova Zakona o obligacionim odnosima, tvrdeći da će saslušanje svjedoka, sms komunikacija, kao i snimci sigurnosnih kamera u firmi nedvosmisleno dokazati da su tri koleginice imale usmeni dogovor da će svaki eventualni dobitak podijeliti na tri jednaka dijela.

S druge strane, dobitnica premije Vesna Pavlović tvrdi u da nije imala nikakav dogovor sa svojim koleginicama.

“Rekla sam im da ću ih častiti, a one su po svaku cijenu htjele po trećinu od dobitka. Ja to nisam htjela da im dam pošto nismo imale nikakav dogovor prije grebanja. To su čiste izmišljotine njih dvije i to nema veze s vezom. Sa Marijom sam rijetko kada grebala, sa Jovanom sam češće, ali apsolutno nikakav dogovor nismo imale. To što su me tužile njihov je problem, ja znam šta je istina”, ističe Pavlovićeva, koja je je nakon ozbiljnog novčanog dobitka prestala da radi u kladionici.

