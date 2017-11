Svađa odbornika zbog raspodjele novca od rente

Zbog novca od rente za izgradnju bolnice u Kasindolu, podigla se prašina u odborničkim klupama u Istočnoj Ilidži.

Od 467 hiljada koliko je trebalo da se slije u opštinsku kasu, na uređenje bolnice otićiće svega 50 000.

“Načelnik je jasno rekao od naplate rente i uređenja sredstva će se uložiti, citiram, na zdravstvenu zaštitu građana Istočnog Sarajeva, Dom zdravlja sve ono što je neophodno za ovaj projekat koji bi nesmetano trebalo da bude stavljeno u upotrebu. Od toga svega izdvojiće se za izgradnju parking 50 000“, izjavio je Marko Šilj, odbornik SNSD-a u SO Istočna Ilidža.

I dok opozicija traži uvid u svaku naplaćenu i potrošenu marku, načelnik tvrdi da je sve trasparentno. U opštinsku kasu, kaže, uplaćeno je manje nego što se očekivalo, jer je opština investitoru omogućila popust zbog gotovinskog plaćanja.

“Za izgradnju bolnice Kasindo u budžet opštine Istočna Ilidža je uplaćeno 416 000 KM“, navodi Marinko Božović, načelnik opštine Istočna Ilidža.

“Renta i uređenje građevinske dozvole je koštalo 467 000 maraka“, navodi Rade Marković, investitor “ Marković Invest”.

I to je brojka koja je zbunila odbornike. Zbunilo ih je i to što se od naplaćene rente kupuje zemljište za potrebe balon sale, a ne sanitetsko vozilo koje su jednoglasno podržali svi lokalni odbornici. Načelnik tvrdi da će i to biti ispoštovano, ali dogodine.

“Sva sredstva koja su naplaćena se nalaze na budžetu, biće iskorištena u skladu sa ranijim obećanjima koja smo rekli i to nije nikada bio problem, niti će biti problem sve dok se ja nalazim na čelu ove lokalne zajednice “, kaže Marinko Božović, načelnik opštine Istočna Ilidža.

“To što načelnik kaže da će možda uložiti od sljedeće godine, ja ne znam od čega će uložiti, jer je on ovaj novac koji je naplatio, već raspodjelio, rebalansom novac koji je naplatio je raspodijelio“, kaže Milica Ristović Krstić, odbornik SNSD-a u SO Istočna Ilidža.

Vladajući su se branili da Vlada RS ne ulaže dovoljno u opštine u kojima je na vlasti SDS, pa za punjenje budžeta moraju sami da se snalaze. SNSD-ovci takve optužbe odbacuju i tvrde da im ta priča služi samo za skretanje pažnje.