Sutra veoma toplo, temperatura do 36 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje sunčano i veoma toplo, uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutro će biti pretežno vedro i prijatno, u višim predjelima svježe, a tokom dana biće sunčano i vrlo toplo vrijeme, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Kasnije poslije podne i uveče na sjeveru moguće je prolazno naoblačenje koje će u noći samo ponegdje na sjeveru uz rijeku Savu i na istoku donijeti kratkotrajne pljuskove.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 19, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 30 do 36, te na jugu do 38 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Čemerno 24, Han Pijesak i Kalinovik 25, Mrakovica i Ivan sedlo 26, Gacko 27, Sarajevo, Čajniče, Srebrenica i Neum 29, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Srebrenica, Bugojno i Livno 30, Tuzla, Zvornik, Foča i Šipovo 31, Bijeljina, Doboj, Bihać, Višegrad, Rudo, Ribnik i Gradačac 32 stepena Celzijusova.

U Prijedoru, Trebinju, Zenici, Srpcu, Novom Gradu i Sanskom Mostu izmjereno je 33, a u Banjaluci, Bileći, Grudama i Stocu 34, te u Mostaru 38 stepeni Celzijusovih.

(Srna)