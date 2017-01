Sutra toplije vrijeme nego danas

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje više sunčanih intervala, uz postepeno naoblačenje i slab snijeg u zapadnom području i dnevnu temperaturu od minus dva do tri stepena Celzijusova.

Jutro će biti manje hladno u odnosu na prethodni period i pretežno suvo, tokom dana se očekuje porast temperature, osim u brdsko-planinskim i kotlinskim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče na jugozapadu i zapadu očekuje se mjestimično slab snijeg u planinama, brdovitim predjelima kiša koja ledi, a u nižim predjelima kiša.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus osam, na jugu od minus šest do minus jedan, a dnevna od minus dva do tri stepena, te na jugu od dva do sedam stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura u 13.00 časova: Bjelašnica minus 17, Kalinovik i Goražde minus 15, Kupres minus 14, Foča, Čemerno, Mrakovica i Ivan-sedlo minus 12, Sarajevo minus 11, Han Pijesak, Rudo, Šipovo i Jajce minus 10, Gacko, Sokolac, Nevesinje, Bugojno i Tuzla minus devet, Bijeljina, Srebrenica i Mrkonjić Grad minus osam, Ribnik, Srbac, Bihać, Gradačac, Livno i Sanski Most minus sedam.

U Banjaluci, Doboju, Prijedoru i Zvorniku je danas u 13.00 časova izmjerena temperatura od minus šest stepeni Celzijusovih, u Višegradu, Drvaru i Zenici minus pet, Bileći minus četiri, Mostaru minus dva, Stocu, Trebinju i Čapljini minus jedan, a u Neumu nula stepeni Celzijusovih.