Sutra svježije sa kišom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje svježe vrijeme, mjestimično sa kišom na sjeveru i ponegdje na istoku, te dnevnom temperaturom od 18 do 23 stepena Celzijusova.

Ujutro će biti svježije i pretežno oblačno uz mogućnost za slabu kišu ponegdje u Krajini, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana zadržavaće se pretežno oblačno vrijeme uz slabu kišu mjestimičnio, dok će u Heregovini biti suvo uz sunčane intervale i promjenljivu oblačnost.

Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 13, na jugu oko 17 stepeni Celzijusovih, a dnevna od 18 do 23, na jugu do 27, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena, na udare i jaka bura, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Srpskoj i FBiH danas je umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, a samo ponegdje na istoku ima povećane oblačnosti.

Temperatura u 14.00 časova: Bjelašnica četiri stepena Celzijusova, Kalinovik 13, Kneževo, Han Pijesak i Sokolac 15, Gacko 16, Majevac, Manjača i Čajniče 17, Kotor Varoš, Mrakovica, Sarajevo i Bugojno 18, Rudo, Nevesinje, Srebrenica, Foča i Livno 19, Krupa na Vrbasu, Mrkonjić Grad, Šipovo 20, Ribnik, Zvornik, Bijeljina i Tuzla 21, Višegrad, Novi Grad, Srbac i Zenica 22, Bileća, Banjaluka, Doboj 23, Prijedor, Mostar 24, Trebinje 26, a Neum 28 stepeni Celzijusovih.

(Srna)