Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH se sutra očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i dnevnu temperaturu od 24 do 30, na jugu do 35 stepena Celzijusovih.

Jutro će biti pretežno vedro i svježe, u višim predjelima hladno. Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 16, na jugu do 23 stepena Celzijusova.

Tokom dana biće ugodno toplo uz dosta sunca i promjenljivu oblačnost. Prijepodne i sredinom dana na sjeveru će prolazno biti više oblaka, a od sredine dana na istoku postepeno naoblačenje, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Heregovini umjerena bura.

U nedjelju će biti malo svežije i promjenljivo oblačno vrijeme. Na sjeveru i jugu će biti suvo uz više sunčanih perioda, a na istoku i sjeveroistoku oblačno uz slabu kišu povremeno. Vrlo slaba kiša je moguća samo ponegdje na istoku i sjeveroistoku.

U BiH danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 12, Han Pijesak 19, Mrakovica 21, Čemerno i Ivan sedlo 22, Sokolac 23, Srebrenica 24, Čajniče, Mrkonjić Grad, Gradačac i Sarajevo 25, Novi Grad, Šipovo, Srbac, Bugojno, Doboj, Tuzla 26, Nevesinje, Ribnik, Banjaluka, Bihać, Bijeljina, Sanski Most, Zenica 27, Rudo, Višegrad, Prijedor i Livno 28 stepena Celizijusvih.

U Neumu je u 14.00 časova izmjeren 31 stepen Celzijusov, u Bileći i Grudama 33, a u Mostaru i Trebinju 34 stepena Celzijusovih.

(Srna)