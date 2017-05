I sutra sunčano i toplo, do 31 stepen Celzijusa!

Sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni

Čeka nas ljetnji dan: Temperatura do 29 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i najvišu temperaturu vazduha od 23 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusov.

Od sredine dana očekuje se prvo na jugoistoku i zapadu razvoj oblaka sa povremenim pljuskovima sa grmljavinom, koji će kasnije popodne i uveče biti mogući i ponegdje na sjeveru, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Jutarnja temperatura iznosiće od 10 do 15, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, zapadnog smjera, a u Hercegovini slab do umjeren jugozapadni.

U većini krajeva danas je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

(Srna)