Sutra sunčano i toplo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti prijatno toplo i sunčano vrijeme, a samo je ponegdje na istoku moguća slaba kiša u jutarnjim časovima.

Tokom dana biće prijatno toplo vrijeme sa dosta sunčanih perioda. Nešto oblačnije biće na istoku, a na jugu pretežno sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smerova, a u Hercegovini umjerena povremeno i pojačana bura.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 11 do 15, na jugu oko 18, a najviša dnevna od 22 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih.

Meteorolozi za početak naredne sedmice prognoziraju sunčano i toplo vrijeme sa dnevnom temperaturom vazduha iznad 30 stepeni, a povremeni pljuskovi sa grmljavinom mogu se očekivati u srijedu, 14. juna, u drugom dijelu dana.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Najsvježije bilo je na Bjelašnici gdje je u 14.00 časova izmjereno 10 stepeni. Na Čemernu je bilo 18, na Han Pijesku, u Čajniču i na Ivan Sedlu 20, na Mrakovici i u Kalinoviku 21, na Sokocu 22, u Istočnom Sarajevu, Gacku, Mrkonjić Gradu, Krupi na Uni i Nevesinju 23, u Srebrenici i Bihaću 24, a u Bileći, Bugojnu, Livnu i Tuzli 25 stepeni.

U Trebinju, Doboju, Prijedoru, Novom Gradu, Zvorniku, Rudom i Neumu u 14.00 časova izmjereno je 26 stepeni, u Banjaluci, Bijeljini, Višegradu, Foči i Zenici 27, u Srpcu 28 stepeni, a u Mostaru i Grudama 29 stepeni Celzijusovih.

