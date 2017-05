Sutra sunčano i toplije

Uglavnom kišovito - do utorka

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti uglavnom sunčano i postepeno toplije.



Nakon oblačnog vremena u jutarnjim časovima, ponegdje i slabe kiše, tokom dana će se razvedriti, samo će na istoku biti više oblaka, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus jedan do pet, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 23 stepena Celzijusova.

Vjetar će biti uglavnom slab jugozapadni, a na sjeveru istočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je bilo pretežno oblačno i svježije, mjestimično sa kišom.

Temperatura u 14.00 časova: Bjelašnica jedan stepen, Mrakovica sedam, Han Pijesak devet, Kalinovik i Gradačac 10, Čemerno, Mrkonjić Grad, Bihać i Drvar 11, Ribnik, Sokolac, Srebrenica i Tuzla 12, Srbac, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Ivan Sedlo, Jajce i Sanski Most 13, Foča, Gacko, Šipovo i Zenica 14, Rudo, Višegrad, Bugojno, Livno, Sarajevo i Trebinje 15, Nevesinje 16, Bileća i Stolac 17, Neum 19 i Mostar 23 stepena Celzijusova.

(Srna)