Sutra sunčano i veoma toplo

Sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni

Toplo i vjetrovito, temperatura do 36 stepeni

Sutra svježije, temperatura do 27 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme do 35 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti svježe i pretežno vedro, dok je na sjeveru moguća mala do umjerena oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu dnevnu oblačnost, a do umjerenog razvoja oblačnosti može doći na planinama na jugozapadu i istoku, tako da će u tim predjelima postojati uslovi za lokalne kratkotrajne pljuskove.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 11 do 17, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab, promjenjivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 12, Čemerno 21, Han Pijesak 22, Ivan sedlo i Sokolac 23, Gacko i Mrakovica 25, Sarajevo 26, Foča, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Šipovo, Bugojno, Livno i Srebrenica 27, Tuzla i Zvornik 28, Rudo, Višegrad, Gradačac, Neum i Zenica 29, Bijeljina, Doboj, Trebinje, Bileća, Ribnik i Srbac 30, Bihać i Sanski Most 31, Banjaluka, Prijedor i Grude 32, Stolac 33 i Mostar 34 stepena Celzijusova.

(Srna)