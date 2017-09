Sutra slaba kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/sutra će biti oblačno uz povremenu, slabu kišu.



U prvom dijelu dana slaba kiša padaće na istoku, na zapadu i jugu biće suvo, dok će na jugu biti sunčanije, a povremeni sunčani periodi mogući su i na krajnjem zapadu.

Tokom dana slaba kiša širiće se ka zapadu i jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 12 stepeni, na jugu do 15, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Gacko sedam stepeni, Han Pijesak 11, Mrakovica i Čemerno 12, Kalinovik 13, Krupa na Uni 14, Drinić i Bihać 15, Sanski Most, Šipovo, Mrkonjić Grad, Sokolac i Srebrenica 16, Sarajevo, Zenica i Jajce 17, Banjaluka, Prijedor, Tuzla, Rudo, Foča i Bugojno 18, Višegrad, Gradačac i Livno 19, Bijeljina i Doboj 20, Bileća, Drvar i Neum 22,

Grude i Stolac 24, te Mostar 25 stepeni Celzijusovih.

