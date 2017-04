Sutra protest zbog Alumine: Iz Pavgorda pismo predsjedniku

Za rješenje krize u “Alumini” vlasnik “Pavgorda” Gordan Pavlović ponudio je nagodbu predsjedniku Republike.

Poslao je pismo Miloradu Dodiku u kom nudi deblokadu računa i smanjenje iznosa potraživanja od „Birča“, pod uslovom da ih stečajni upravnik prizna, i pretvori u kapital. Pravnom timu “Pavgorda” jasno je da potraživanja po zakonu ne može da im prizna Milorad Dodik, ali su ipak htjeli da se u cijeli problem uključe najvažnije institucije u Srpskoj.

“Nije ni traženo da se prizna potraživanje samo je iskazana namjera društva “Pavgord” u smislu da on želi da pregovara. “Pavgord” je spreman da se odrekne tog razlučnog prava, s druge strane spreman je da pregovara o visini potraživanja koja bi bil priznata s obzirom da je on otkupio ukupna potraživanja Ukio banke od 150 miliona KM”, kaže Nataša Krejić, pravni zastupnik “Pavgorda”.

Krizu u Alumini pokušao je da riješi ministar industrije, ali nakon posjete Petra Đokića sve je ostalo isto. Sastao se samo sa upravom “Alumine” i pozvao sud da odblokira račun na osnovu presude Okružnog prevrednog suda iz Banjaluke iz 2013. Problemi su iz sata u sat sve veći pa ministar i uprava traže hitnu reakciju.

“U ovom trenutku očekujem da se hitno djeluje da Osnovni sud u Zvorniku provede stav Okružnog privrednog suda iz Banjaluke, jer blokada računa nanosi veliku štetu i već je do danas proizvela višemilionske štete “Alumini”, ističe Đokić.

“Suština je da se priča kako mi vršimo pritisak na sud, a de fakto pravo stanje jeste da sud vrši pritisak na nas tako što neće da nam deblokira račun. Neće da se oglasi da li je nadležan ili nenadležan za ovaj slučaj i uopšte se ne oglašava već deseti dan”, rekao je Milorad Motika, predsjednik uprave “Alumine”.

Rješenje problema mogao bi da donese Okružni privredni sud u Bijeljini u ponedjeljak za kada je najavljena presuda u dugogodišnjem procesu za priznavanje spornih potraživanja. Kakogod i sutra će pred Osnovnim sudom u Zvorniku protestovati radnici koji koji imaju ultimatum.

“Ako danas u toku dana ne bude deblokiran račun, mi nemamo drugog izlaza da damo do znanja da nismo ni ludi niti imamo pravo da se pravimo ludi. Mi smo najavili proteste za sutra u 9. Kreće ispred fabrike pa u 10 smo ispred zgrade Suda u Zvorniku”, kaže Radenko Smiljanić, sindikat radnika “Alumine”.

Na proteste dolazi i oko dvije hiljada radnika Boksita iz Milića, poručuje predsjednik kompanije Rajko Dukić. Drvlje i kamenje osuo je po gradonačelniku Zvornika koga je prijavio i policiji za prijetnje. I danas tvrdi da Zoran Stevanović stoji iza blokade, a naljutila ga je i vijest da je “Pavgrod” pisao predsjedniku Republike. Dukić ne namjerava da zove Milorada Dodika.

“Ne možete politički. Ne može niko Zoranu Pavloviću niti bilo kom Zoranu dogovoriti u Banjaluci da njemu daju neka prava. On je meni pričao, a ne mogu to da pričam šta mu je sve ko obećavao, da će dobiti za svojih 13-14 miliona će ući u fabriku postati većinski vlasnik. Na jedanput sad on nije taj nego je neki “Pavgord””, rekao je Dukić.

Zoran Stevanović danas se na telefon nije javljao, a juče je poručio da se do daljnjeg neće oglašavati. Ranije je pojasnio da je sva njegova uloga u tome što je predložio vlasniku “Pavgord”a da za 12 miliona maraka otkupi 160 miliona potraživanja Ukio banke, svjestan da će jednog dana doći do blokade i uvjeren da će u tom slućaju Pavlović imati razumjevanja.

Juče je poručio da će o njegovoj daljoj politićkoj sudbini odlučiti predsjendik SNSD-a.