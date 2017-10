Sutra promjenljivo oblačno, temperatira do 20 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni Celzijusovih.



Ujutro će biti promjenjivo do pretežno oblačno na zapadu i sjeverozapadu, a od centralnih predjela na istok i jug vedro ili uz malu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od četiri do devet, na jugu stepen dva viša, u planinama oko minus jedan stepen Celzijusov. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 15 do 20, u višim krajevima od 12 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana biće umjereno oblačno uz sunčane intervale, a u Hercegovini sunčano. Kasnije popodne lokalno u Krajini, na krajnjem sjeveru, u srednjem i gornjem toku rijeke Drine, moguća je slaba, kratkotrajna kiša.

U utorak, 10. oktobar, ujutro će biti promjenjivo, na sjeveru pretežno oblačno uz mogućnost koje kapi kiše u Sembariji. Na jugu sunčano, a sa maglom po kotlinama i oko rijeka. Tokom dana u Hercegovini biće sunčano, a u ostalim krajevima umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima.

Jutarnja temperatura vazduha od pet do 10, u višim krajevima oko jedan stepen Celzijusov. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 22, u višim krajevima od 13 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 11. oktobra, ujutro će biti malo do umjereno oblačno sa maglom po kotlinama, tokom dana sunčano i sa sunčanim intervalima i još malo toplijim vremenom. Jutarnja temperatura vazduha od šest do 11, na jugu 13, u višim krajevima oko tri stepena Celzijusova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 23, u višim krajevima od 14 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 12. oktobra, ujutro će biti promjenjljivo oblačno sa maglom po kotlinama, tokom dana sunčano i sa sunčanim intervalima, popodne malo više oblaka ali suvo, a dnevna temperatura u porastu još za stepen dva. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 19 do 24, u višim krajevima od 16 stepeni Celzijusovih.

U Srpskoj i FBiH danas je pretežno oblačno sa sunčanim intervalima.

Temperatura vazduha u 15.00 časova: Bjelašnica minus dva stepena Celzijusova, Čemerno i Han Pijesak 10, Bugojno 11, Mrakovica, Kalinovik i Nevesinje 12, Gacko, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Šipovo, Sokolac i Sarajevo 13, Foča, Prijedor, Krupa na Uni, Kneževo i Livno 14, Srbac, Srebrenica, Rudo i Manjača 15, Ribnik, Višegrad i Krupa na Vrbasu 16, Bileća, Trebinje, Kotor Varoš, Tuzla i Neum 17, Banjaluka, Zvornik, Bijeljina i Doboj 18, a Mostar 19 stepeni Celzijusovih.

(Srna)