Sutra pretežno oblačno vrijeme

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će u većini krajeva biti pretežno oblačno vrijeme.

Poslije kiše koja će ujutro biti nešto jača na jugu i zapadu, tokom dana će doći do slabljenja padavina, a na sjeveru i istoku će biti pretežno suvo uz povremene sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom večeri i u noći kiša će ponovo jačati, a na jugu će biti i pljuskova uz lokalno obilnije padavine.

Vjetar slab do umjeren, na sjeveru sjeverni i sjeveroistočni, u ostalim područjima jugoistočni.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do devet stepeni, na jugu od 10 do 14, a dnevna od 11 do 17, u Hercegovini i na sjeveroistoku do 19 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je na istoku i sjeveroistoku bilo sunčano vrijeme dok je u ostalim područjima bilo oblačno sa kišom.

