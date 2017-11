Sutra pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa mjestimično slabo kišom, uglavnom u drugom dijelu dana i temperaturom vazduha do 18 stepeni Celzijusovih.

Tokom popodneva najprije na sjeverozapadu, a prema večeri i u ostalim krajevima doći će do smanjenja oblačnosti, dok će uslova za malo kiše ostati na istoku i Hercegovini, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do osam, na jugu do 10, a najviša dnevna od devet do 15, te na jugu do 18 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Rudo i Ivan sedlo 11, Gacko, Kalinovik i Višegrad 12, Mrakovica, Foča, Sokolac i Bugojno 13, Han Pijesak, Nevesinje, Jajce, Livno, Sarajevo, Zenica i Srebrenica 14, Prijedor, Mrkonjić Grad i Novi Grad 15, Zvornik, Bileća, Srbac, Drvar i Sanski Most 16, te Doboj, Trebinje, Šipovo, Grude, Mostar i Stolac 17 stepeni Celzijusovih.