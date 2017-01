Sutra opet polarni uslovi, jutarnje temperature od -18

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz dnevnu temperaturu od minus 11 do minus pet stepeni Celzijusovih.

Ujutro hladno uz umjeren, na planinama na istoku i jak mraz, uz mogućnost slabog snijega ponegdje, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana hladno, pretežno oblačno vrijeme, ali u većini krajeva suvo. Slabog provijavanja snijega biće u planinama Krajine i na istoku.

Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini pojačana bura, koja će tokom dana oslabiti.

Jutarnja temperatura od minus 18 do minus 11 stepeni Celzijusovih, na jugu od minus sedam do minus dva, na planinama do minus 23 stepena.

Dnevna temperatura od minus 11 do minus pet, na jugu od minus tri do dva stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Srpskoj i FBiH danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično i sa slabim snijegom, a u Hercegovini vedro.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus 21, Rudo minus 13, Han Pijesak, Kalinovik, Čemerno i Foča minus 12 , Ivan Sedlo minus 11, Višegrad i Zenica minus 10, Gacko i Mrakovica minus devet, Srebrenica i Tuzla minus osam, Nevesinje, Gradačac i Zvornik minus sedam, Mrkonjić Grad i Bugojno minus šest, Doboj i Livno minus pet, Šipovo, Bihać i Jajce minus četiri stepena Celzijusova.

U Ribniku, Bileći, Drvaru i Sanskom Mostu danas je u 13.00 časova izmjerena temperatura vazduha minus tri stepena Celzijusova, u Srpcu, Banjaluci i Trebinju minus dva, Mostaru jedan, Čapljini dva, a Neumu tri stepena Celzijusova.