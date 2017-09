Sutra oblačno sa kišom

Evo kakvo će biti vrijeme do kraja septembra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa kišom i dnevnom temperaturom do 18 stepeni Celzijusovih.



Ujutro će biti pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom na zapadu i sjeveru, a u ostalim krajevima uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana i popodne biće pretežno oblačno uz povremenu kišu koja će zahvatiti većinu krajeva. U Hercegovini i na sjeveru ponegdje će biti i sunčanih intervala.

Jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 13, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 14 do 18, u višim predjelima od 10, a na sjeveroistoistoku i jugu do 23 stepena Celzijusovih.

U utorak, 26. septembra, ujutro će biti promjenljivo oblačno, a na jugu i sjeveru manje oblaka i sunčanije. Tokom dana zadržava se promjenljivo vrijeme uz sunčane intervale, a mjestimično će biti prolazne kiše ili po koji pljusak, uglavnom u Hercegovini, na istoku i sjeveroistoku.

Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 12, na jugu Hercegovine do 15 stepen Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura biće od 14 do 20, na jugu oko 24 stepena Celzijusova.

U srijedu, 27. septembra, jutro i prijepodne biće suvo i promjenljivo oblačno uz više sunčanog vremena na jugu i zapadu. Popodne promjenljivo vrijeme uz mjestimičnu kišu ili po koji pljusak sa grmljavinom, dok će na sjeveru ostati suvo i sunčanije.

Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 13, na jugu Hercegovine do 16 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura biće od 15 do 21, na jugu oko 25 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 28. septembra ujutro će biti pretežno sunčano. ali svježije vrijeme. Tokom dana biće pretežno sunčačno uz malu ili umjerenu oblačnost, a u Hercegovini promjenljivo oblačno sa mogućnošću za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha biće od četiri do 10, na jugu Hercegovine do 14 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha bićeod 15 do 22, na jugu oko 24 stepena Celzijusova.

Danas je suvo i oblačno sa sunčanim intervalima.

Vjetar će biti slab do umjeren u sjeveroistočnom dijelu, a u Hercegovini prije podne duvaće slaba bura, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica osam stepeni Celzijusovih, Han Pijesak, Mrakovica i Srbac 14, Čemerno 15, Kalinovik 17, Mrkonjić Grad, Krupa na Uni, Banjaluka, Novi Grad i Sokolac 18, Gacko, Doboj 19, Nevesinje, Prijedor, Srebrenica, Bijeljina i Livno 20, Šipovo, Bugojno i Sarajevo 21, Bileća, Ribnik, Tuzla i Neum 22, Rudo, Trebinje 23, Višegrad 24, a Mostar 25 stepeni Celzijusovih.

(Srna)