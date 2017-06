Sutra oblačno sa kišom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavina u poslijepodnevnim časovima u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim i zapadnim područjima.

Jutro će biti promjenljivo oblačno, na krajnjem sjeveru i zapadu povremena kiša. Tokom prijepodneva na jugu i jugoistoku ostaje suvo i sunčanije, a slaba kiša polako se širi od sjevera ka ostalim predjelima, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Sredinom dana u većini predjela promjenljivo vrijeme uz povremenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Biće i svježije u odnosu na prethodne dane, jedino na jugu u jugoistoku ostaje toplije.

Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura od devet do 15, na jugu od 15 do 19, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu i istoku od 26 do 30 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je u Republici Srpskoj i FBiH bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 12, Čemerno 20, Han Pijesak i Kalinovik 21, Gacko, Mrakovica, Ivan-sedlo i Sokolac 23, Nevesinje, Bihać i Livno 24, Drvar 25, Čajniče, Novi Grad i Sarajevo 26, Bileća, Mrkonjić Grad, Rudo, Bugojno, Trebinje i Zenica 27 stepeni Celzijusovih.

U Ribniku, Foči, Šipovu, Srebrenici, Višegradu, Jajcu, Prijedoru, Sanskom Mostu, Srebrenici i Tuzli u 14.00 časova izmjerena je temperatura vazduha 28 stepeni Celzijusovih, Gradačcu i Grudama 29, Srpcu, Banjaluci, Neumu i Zvorniku 30, Bijeljini, Doboju, Mostaru, Stocu i Čapljini 31 stepen.

(Srna)