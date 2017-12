Sutra oblačno, povremeno sa snijegom

U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabim snijegom ili susnježicom, osim na jugu i jugozapadu, gdje će biti malo do umjereno oblačno i sunčano.

Jutro oblačno i hladno sa slabim snijegom na sjeveru i istoku, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom prijepodneva padavine prestaju u većini predjela uz djelimično razvedravanje, a na planinama će i dalje prevejavati slab snijeg.

Vjetar slab do umjeren zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura.

Jutarnja temperatura od minus šest do nula, na planinama do minus 12, na jugu od minus jedan do četiri, a najviša dnevna od jedan do šest, a na jugu od četiri do deset stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je pretežno oblačno.

(Srna)