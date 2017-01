Sutra minus 18 stepeni, moguć slab snijeg

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz dnevnu temperaturu od minus 11 do minus pet stepeni Celzijusovih preovladavaće sutra u Republici Srpskoj i FBiH.



Ujutro će biti hladno uz umjeren, na planinama na istoku i jak mraz, uz mogućnost slabog snijega ponegde, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana hladno, pretežno oblačno vrijeme, ali u većini krajeva suvo. Slabog provejavanja snijega biće u planinama Krajine i na istoku.

Vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini pojačana bura, koja će tokom dana oslabiti.

Jutarnja temperatura biće od minus 18 do minus 11 stepeni Celzijusovih, na jugu od minus sedam do minus dva, na planinama do minus 23 stepena.

Dnevna temperatura kretaće se od minus 11 do minus pet, na jugu od minus tri do dva stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.