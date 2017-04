Sutra kiša, moguće i lokalne nepogode

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će prije podne biti sunčano, tokom dana doći će do naoblačenja sa kišom i pljuskovima prvo na sevjeru, a krajem dana padavine će se proširiti na istok, gdje je moguća i pojava lokalnih nepogoda, uz jak vjetar i grad.



U jutarnjim časovima duvaće slab vetar, južnog smjera, a od sredine dana promijeniće smjer na sjever, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do sedam stepeni, na jugu do 10, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 23 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

(Srna)