Sutra hladno sa snijegom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno oblačno i hladno vrijeme sa mogućom susnježicom i snijegom i dnevnom temperaturom od minus pet do jedan stepen Celzijusov.

U prvom dijelu dana biće oblačno i hladno vrijeme uz slab snijeg, na jugu oblačno i pretežno suvo sa vjetrom, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana na zapadu i jugozapadu snijeg će jačati uz porast snježnog pokrivača za oko 10 do 15 centimetara.

Na istoku će padati slab snijeg, dok se u večernjim i noćnim časovima očekuju jače padavine uz porast snježnog pokrivača.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus osam do minus dva stepena, na jugu od minus jedan do četiri, a dnevna od minus pet do jedan, na jugu od tri do osam stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorloškog zavoda.

Temperature vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus 11, Čemerno i Kupres minus sedam, Han Pijesak, Mrakovica i Ivan- Sedlo minus šest, Kalinovik i Goražde minus pet, Sokolac minus četiri, Mrkonjić Grad, Bihać, Bugojno, Gradačac i Sarajevo minus tri, Šipovo, Jajce, Sanski Most minus dva, Gacko, Nevesinje, Rudo, Ribnik, Srbac, Livno, Tuzla i Zenica minus jedan, Višegrad, Foča, Drvar i Zvornik nula, Mostar pet, Neum, Trebinje i Čapljina sedam, Stolac i Bileća osam stepeni Celzijusovih.