Sutra hladnije vrijeme sa snijegom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u većini područja, a u poslijepodnevnim časovima doći će do smanjenja oblačnosti.



Ujutro će biti oblačno i hladno vrijeme sa snijegom u većini krajeva, dok se prestanak padavina očekuje na sjeveru, a na jugu djelimično kidanje oblačnosti.

Tokom dana biće umjereno do pretežno oblačno i suvo vrijeme, uz mogućnost slabijeg snijega na istoku, dok će tokom podneva doći do postepenog smanjenja oblačnosti u većini predjela, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Vjetar će biti slab sjeverenog smjera.

Jutarnja temperatura kretaće se od minus sedam do minus dva stepena, na jugu od minus jedan do tri, a najviša dnevna od minus dva do četiri, na jugu od tri do sedam stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U nedjelju se očekuje hladno i oblačno vrijeme, a u planinskom pojasu i višim dijelovima Hercegovine moguć je snijeg koji će nastaviti da pada u večernjim časovima, a tokom noći na ponedjeljak proširiće se prema zapadu i sjeveru.

Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od minus četiri do jedan, na jugu od dva do šest stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus tri, Čemerno, Rudo i Višegrad minus jedan, Gacko nula, Kalinovik i Goražde dva, Bileća, Nevesinje i Han Pijesak tri, Sokolac i Ivan-sedlo četiri, Bijeljina pet, Srbac i Livno šest, Mrakovica sedam, Foča, Bugojno, Mostar i Trebinje osam, Šipovo, Bihać, Neum, Sarajevo, Tuzla i Zvornik devet, Mrkonjić Grad, Jajce i Srebrenica 10, Ribnik, Gradačac i Prijedor 11, Doboj i Sanski Most 12, Zenica 13, dok je u Banjaluci izmjereno 15 stepeni Celzijusovih.