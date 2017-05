Sutra bez struje 15 banjalučkih naselja

Najčudnija imena mjesta u BiH: Od Tucanja do Smrtića

Zbog izvođenja radova na elektromreži sutra od osam do 16 časova struje neće imati dio naselja Savanovići.

Od 8.30 do 17 časova bez struje će ostati dijelovi naselja Pavlovac, Saračica, Motike, Gligorići, Čerge, Karaula, Pervan, Jošikova Voda, Borkovići, Gornja Piskavica i Slavićka, a dio Ulice Veljka Mlađenovića od devet do 13 časova. “Dijelovi ulica Ravanička, Karađorđeva, Knjaza Miloša i Milana Tepića, te dijelovi naselja Kola, Ponir i Dujakovci, struje neće imati od devet do 14 časova”, saopštili su iz “Elektrokrajine”.