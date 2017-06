Sutra bez struje 10 naselja i 14 ulica u Banjaluci

Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će sutra od osam do 15 časova biti dijelovi naselja Novakovići, Derviši, Vujinovići, Zalužani i Priječani, a od osam do 17 dijelovi naselja Tunjice, Ramići, Kuljani, Barlovci i Lipovci.

U vremenu od osam do 13 časova struje neće imati dijelovi ulica Braće Mažar i majke Marije, Branka Majstorovića, Cara Dušana, Šoše Mažar i Zmaj Jovina, a od devet do 12 dio Ulice vojvode Uroša Drenovića. Bez struje će od devet do 14 časova ostati dijelovi ulica Užička i Nenada Kostića, a od 10 do 11 Skendera Kulenovića, Meše Selimovića, Vojvode Momčila i Kralja Petra I Karađorđevića.

“Od 12 do 14 časova struje neće imati dijelovi ulica Branka Popovića i Knjaza Miloša”, saopšeno je iz “Elektrokrajine”.