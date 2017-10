Supruga “češkog Trampa” zgodnija od Melanije? FOTO

Ubjedljivu pobjedu na izborima u Češkoj preme očekivanjima odnio je Andrej Babiš (62) ili kako ga mediji nijeretko nazivaju “češki Tramp”. Osim po novcu, kontroverznom biznisu i populističkim stavovima, Babiš ima još jednu zajedničku crtu sa originalnim Trampom – atraktivnu suprugu. Njegova Melanija zove se Monika (42) i izgleda podjednako dobro.



Monika Babišova je dizajner enterijera i majka dvoje djece koje je dobila sa Andrejem tokom 23 godine duge zajednice. Tek prije nekoliko mjeseci, tačnije 29. juna, par je izgovorio sudbonosno “da”. Glamurozno vjenčanje upriličeno je za 200 gostiju, praktično pred samu predizbornu kampanju. Na optužbe da je datum izabran upravo zbog popularnosti, Monika kaže da to nije tačno, jer su već dugo planirali vjenčanje.

– To je ishod našeg odnosa. Nisam ni očekivala da opozicija kaže nešto drugo. Djeca su željela da se vjenačamo. Nakon 23 godine, mislim da je to sasvim normalno. Ili da se rastanemo. Ili brak ili raskid, a za to nemamo razloga – rekla je i dodala da medeni mjesec nisu planirali jer Andrej nema vremena.

Tak už máme všichni odvoleno…. snad bude opravdu lip🙏🙏🙏👍❤️zvolila jsem si ho podruhe😜 A post shared by Mona (@monikababisova) on Oct 21, 2017 at 7:41am PDT

O vezi sa bogatim političarem mnogo puta je govorila javno. U jednom od intervjua otkrila je da je sadašnjeg supruga upozanala dok je on bio partner u firmi u kojoj je ona radila kao sekretarica. Ubrzo potom, uslijedila je večera u Pragu, na kojoj su služeni puževi i škampi, kako je jednom prilikom ispričala. Iako su se jedno drugom svidjeli odmah, veza se, prema njenim riječima dogodila kasnije, jer su oboje bili u braku u tom trenutku.

Mediji su dugo nagađali da je upravo taj fatalan susret prerastao u vezu koja je rezultirala razvodom (i njegovim i njenim), ali ona tvrdi da to nije istina. Krah svog prvog braka koje je trajao nepunih godinu dana, objašnjava riječima da je velika ljubav prerasla u odnos brata i sestre. Prema njenim riječima, u to vrijeme Andrej i ona su “samo poznavali”.

Njegovo bogatstvo “Forbs” je procijenio na 4,1 milijardu dolara, a prema sopstvenom priznanju, a Monika tvrdi da suprugov novac ne troši nemilice kao što bi se možda očekivalo.

Happy birthday my dear ❤️💋#myhusband #birthday #love #staypositive A post shared by Mona (@monikababisova) on Sep 3, 2017 at 3:45am PDT

– Ako želim nešto skuplje da kupim, uvijek ga pitam. Normalno je da kupuje i u redovnim prodavnicama – kaže ona i naglašava da najradije kombinuje skupe komade sa jeftinim.

Ipak, baš kao i Melanija Tramp, Monika obožava modu i na “krpice” najviše novca troši. Češki mediji izvještavali su da se na događajima u Pragu pojavljuje sa nakitom vrijedim po nekoliko desetina hiljada evra, a da su joj slabost ekstravagantne cipele.

(Blic)