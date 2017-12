Supertata na porodiljskom brine se o tri kćerke

Prijedorčanin Srđan Jovanović je supertata na porodiljskom odsustvu.

Dok supruga Danijela (32) radi u jednoj privatnoj firmi, gdje je i direktorica i jedina zaposlena, Srđan (36) brine se o tri kćerke, najstarijoj Mariji (5,5), Tamari (2,5) i najmlađoj, destomjesečnoj Anastasiji, koja je i glavni razlog što je tata Srđan, umjesto u Filijali Fonda PIO RS u Prijedoru, s njima po cijeli dan u kući. I tako će biti još sedam mjeseci.

Zajednička odluka

– Supruga je nakon tri obavezna mjeseca porodiljskog dobila mogućnost da putem samozapošljavanja dođe do radnog mjesta. Nismo to htjeli propustiti pa je pala zajednička odluka da ja idem na porodiljsko – kaže Srđan.

On je među rijetkim tatama koji o ovoj temi pričaju otvoreno, bez imalo ustezanja.

– O tom se inače ne priča javno, a ne znam zašto je tako. Možda je neke sramota. Jedan moj prijatelj, a on je policajac, čak je dva puta koristio tu zakonsku mogućnost i mislim da je to odlično – kaže Srđan.

Ovaj mladi Prijedorčanin otkrio je kako izgleda „radni“ dan supertate.

– Uskoče i baka i djed po potrebi, jer smo mi muški malo traljavi. Supruga prije posla podijeli doručke, a onda je dan na meni. Najstarija Marija je samostalna, barem kada je riječ o osnovnim stvarima, sama jede, presvlači se i okupa. S Tamarom ima najviše posla, mada je i ona prilično samostalna, a najmlađu Anastasiju treba hvatati, jer brzo puže po kući – priča s osmijehom Srđan.

Kako kaže, njegovo porodiljsko izazvalo je i dosta šaljivih komentara. I među prijateljima, ali i onda kada ode po doznake u Dom zdravlja.

Šala i podrška

– Moj kum htio je da napravi majicu s natpisom 080, a to je šifra za porodilje, i da mi je pokloni. Ili, kad sam prvi put tražio doznake, pitaju me dvije djevojke kako se zovem, kažem im, one me gledaju, pa okreću onu doznaku gore, dolje… Vidim, ništa im nije jasno. Kažem im: Jeste, ja sam 080, nakon čega su obje prasnule u smijeh. Do sada mi niko ništa loše nije rekao, uglavnom su to šaljivi ili komentari podrške – kaže Jovanović.

Podrška u firmi

Supruga mora dati izjavu da se odriče svog porodiljskog i to je put da se jača polovina brine o djeci.

– Vrijeme provedeno s društvom u kafani ima svoju težinu, ali vrijeme provedeno s djecom je neprocjenjivo. Obožavam svoje kćerke i suprugu. Teško je biti dobar, a loš vrlo lako – govori Srđan i dodaje da su odluku da ode na porodiljsko podržali i u njegovoj firmi, gdje s masterom ekonomije radi na mjestu višeg stručnog saradnika.

(Avaz.ba)