Sunčano i veoma toplo

Pretežno sunčano, maksimalnu temperaturu do 25 stepeni

Sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano i vrlo topolo vrijeme uz dnevnu temperaturu do 28 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti pretežno vedro i malo toplije, u višim predjelima i dalje prohladno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od šest do 11, na jugu do 14, u višim predjelima tri, a najviša dnevna od 23 do 28, u višim predjelima 18 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana biće pretežno sunčano i vrlo toplo vreme uz temperaturu znatno iznad prosjeka za april.

Vjetar će biti slab do umjere zapadni i jugozapadni, podaci su Federalnog hidrometerološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Kalinovik 18, Gacko, Mrakovica,

Sokolac i Han Pijesak 19, Nevesinje i Kneževo 20, Istočno Sarajevo i Livno 21, Krupa na Uni, Srbac, Sarajevo i Srebrenica 22, Bileća, Doboj, Mrkonjić Grad, Ribnik, Rudo, Trebinje, Foča, Bugojno, Neum, Tuzla i Šipovo 23, Banjaluka, Bijeljina i Novi Grad 24, Višegrad i Prijedor 25, Mostar 26 stepeni Celzijusovih.

(Srna)