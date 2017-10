Sunčano uz blagi porast temperature

Pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje sunčano vrijeme uz blagi porast dnevne temperature.

Jutro promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i maglom oko rijeka i po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana i popodne biće sunčano i prijatnije uz blagi porast temperature.

Vjetar slab promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do osam stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 23 stepena Celzijusova.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je u većini krajeva bilo promjenljivo oblačno uz sunčane intervale.

