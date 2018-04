U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje pretežno vedro, sunčano i toplije vrijeme uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 26 Celzijusovih stepeni.

Ujutro će biti malo hladije i pretežno vedro, a na istoku malo do umjereno oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće sunčano i toplije vrijeme.

Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od pet do deset, na jugu do 14, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu od 23 do 26 Celzijusovih stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

(Srna)