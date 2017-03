Sunčano i do 25 stepeni, za vikend nagli pad temperatura

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme sa temperaturom iznad prosjeka za kraj marta, od 20 do 25 stepeni Celzijusovih.



Jutro je pretežno vedro i prijatno, a lokalno je moguća pojava magle oko rijeka i po kotlinama.

Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme sa temperaturom iznad prosjeka za kraj marta, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Popodne se na zapadu očekuje postepeno naoblačenje, a prema večeri, na krajnjem sjeverozapadu i krajnjem istoku moguća koja kap kiše ili kratkotrajni pljusak.

Temperatura u 7.00 časova: Gacko i Drvar jedan, Sokolac dva, Istočno Sarajevo i Bugojno tri, Višegrad, Bjelašnica, Livno četiri, Prijedor i Zenica pet, Banjaluka, Bijeljina i Stolac šest, Doboj, Ivan-sedlo, Sarajevo, Srebrenica sedam, Srbac, Mostar i Tuzla osam, Trebinje 10, Neum i Zvornik 11, Gradačac 15 stepeni Celzijusovih.

U petak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 18 do 24 stepena.

– Djelimično osvježenje, uz niže temperature, primjerenije ovom dijelu godine, očekuje se u dane vikenda. U nastavku prognoznog perioda, od 27. marta izgledne se slične vremenske prilike. Početak sedmice nestabilniji uz slabije padavine na sjeveroistoku, potom u cijeloj zemlji sunčanije sa nešto nižim, ali još uvijek nadprosječnim temperaturama vazduha. Maksimalne dnevne vrijednosti dostizaće između 11 i 16 stepeni – saopšteno je iz FHMZ.

Za vikend će biti pretežno oblačno vrijeme, a u drugom dijelu dana slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini, kao i na istoku i jugoistoku Bosne.

Jutarnje temperature od 5 do 10, na jugu od 10 do 13, a dnevne od 9 do 14, na jugu od 18 do 23 stepeni.

(Srna, Avaz)