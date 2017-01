Suljagić: Ako Dodik želi da “srbuje”, neka to radi koristeći budžet RS

Emir Suljagić je bivši zamjenik ministarke odbrane Bosne i Hercegovine, a za N1 je komentarisao učešće pripadnika Oružanih snaga u obilježavanju Dana Republike Srpske početkom sedmice u Banjaluci.

Kako je Suljagić ispričao za N1, on nema ništa protiv da Dodik “srbuje”, ali da to radi koristeći novac iz budžeta Republike Srpske.

“Neka Dodik odmah preuzme sve Srbe iz OS BiH koji hoće da budu na njegovom budžetu i neka im plate, doprinose i sve ostalo isplaćuje iz budžeta Republike Srpske. Ako već hoće da srbuju, neka srbuju iz budžeta Republike Srpske”, poručio je Suljagić.

Naglasio je da kriza može biti okončana samo krivičnim gonjenjem odgovornih, a oni su, prema njegovom mišljenju, dobro poznati.

“S pravnog stanovišta dio naših Oružanih snaga se nalazi u stanju oružane pobune. Naime 40 ljudi pod oružjem je po nezakonitom naređenju ili Mladena Ivanića ili načelnika Zajedničkog štaba Ante Jeleča ili komandanta 6. pješadijske brigade izašlo iz kasarne pod oružjem, u direktnoj suprotnosti sa zakonom prdviđenom procedurom. Ne znam da li je potrebno naglašavati ozbiljnost toga što se dogodilo: to se ovdje zadnji put događalo početkom devedesetih godina prošlog vijeka kada je JNA, također pod komandom dijela, a ne cijelog Predsjedništva upotrebljena protiv cijelog jednog naroda. Ivanić, Jeleč – koji to nije smio uraditi bez Dragana Čovića – i Ilić su demonstrirali mogućnost da i ove Oružane snage sutra budu upotrebljene protiv jedne grupe građana BiH na temelju njihove etničke ili vjerske pripadnosti. Stoga, ova kriza može biti okončana samo krivičnim gonjenjem Ivanića, Jeleča i Ilića, odnosno smjenom ministarke odbrane Marine Pendeš i zamjenika ministra Seada Jusića. U to ime ovim putem pozivam predsjedavajućeg Savjeta ministara Denisa Zvizdića da pokrene proceduru za njihovu smjenu”, rekao je on.

Suljagić je potcrtao da je začuđen reakcijom Bakira Izetbegovića na cijeli događaj.

“Međutim, ne treba zanemariti njihova nastojanja, naročito lobističke napore Milorada Dodika, koji je do sada potrošio 20 miliona dolara na te aktivnosti i treba im se suprotstaviti istim i radikalnijim mjerama. U tom smislu, moram priznati da sam blago rečeno začuđen da Bakir Izetbegović nije našao za shodno niti da se konsultuje sa drugim strankama, nevladinim sektorom, civilnim društvom i da nađe najmanji zajednički sadržilac borbe protiv podivljalog nacionalizma i separatizma. Štaviše, imam dojam da se on još uvijek pokušava nagoditi s njima, naročito sa Čovićem, kao da se moguće nagađati s čovjekom koji ti drži pušku prislonjenu na čelo”, ispričao je on u razgovoru za N1.

Podsjećamo, iz Ministarstva odbrane danas su se oglasili saopštenjem u kojem su poručili da su sva pravila ispoštovali i da nije prekršen nijedan zakonski propis.