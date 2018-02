Sukobili se bivši specijalci MUP-a RS

Bivši komandir Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a RS Dragan Ribić udario je načelnika Odjeljenja za zaštitu ličnosti I kategorije u Jedinici za zaštitu Uprave za obezbjeđenje lica i objekata Radomira Peraća, saznaje SrpskaCafe.

Ovo se desilo juče oko 12 časova ispred Bijele zgrade MUP-a u Banjaluci. Perać je u službenoj izjavi koju je dao povodom ovog incidenta objasnio da se sve dogodilo u holu Bijele zgrade MUP-a RS nakon sastanka kod načelnika Jedinice za zaštitu Božidara Zorića.

– Poslije sastanka sam stajao u holu ispred zgrade i pričao sa glavnim inspektorom u Jedinici za zaštitu Miroslavom Vučenom, koji je zajedno sa mnom bio kod načelnika Zorića. Odjednom me je neko udario u potiljak i kada sam se okrenuo vidio sam Dragana Ribića. Upitao sam ga zašto me je udario, pružajući mu ruku da se pozdravimo, jer sam ipak mislio da se šali, iako je udarac bio prilično jak. Umjesto pozdrava, on mi je odgovorio: “Nemaš se ti pravo pozdravljati sa mnom, jer mi još nismo završili neke stvari”. Ja sam mu odgovorio: “Ako imaš problema sa mnom, hajde da ih odmah riješimo”. On na to ništa nije odgovorio, već je stavio telefon na uvo i ušao u zgradu. Poslije toga smo se Miroslav Vučen i ja razišli, ali Vučen je cijelo vrijeme bio prisutan i sve može da posvjedoči, a sve su snimile i kamere na zgradi MUP-a – naveo je Perać u izjavi.

On je poslije toga tražio sastanak sa načelnikom Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata Borislavom Šarićem, ali načelnik je bio zauzet, pa ga je na razgovor primio njegov zamjenik Slobodan Radinković. Perać je o svemu informisao Radinkovića, a telefonom je obavijestio i Sašu Stupara, šefa obezbjeđenja ministra Dragana Lukača koji mu je poručio da radi sve po zakonu i u skladu sa pravilima službe.

Prema saznanjima portala SrpskaCafe, sukob između Ribića i Peraća datira još iz perioda kada je Perać bio pripadnik SAJ, odnosno iz perioda hapšenja bivših pripadnika ove jedinice osumnjičenih za oružanu pljačku 617 000 maraka na auto putu Banjaluka-Gradiška. Perać je bio prvi pretpostavljeni specijalcima koji su osumnjičeni, a kasnije i optuženi i osuđeni za pljačku novca Unikredit banke. Naš izvor iz SAJ-a tvrdi da je Ribić tada tražio da Perać bude smijenjen i da od tada počinje sukob između njih dvojice koji je juče zamalo kulminirao tučom.

– Perać je umjesto smjene praktično unaprijeđen, jer je imenovan za načelnika Odjeljenja za zaštitu ličnosti I kategorije u Upravi za OBL i na toj funkciji se nalazi i danas. S druge strane, Ribić je 29. januara podnio ostavku na mjesto načelnika SAJ, a motivi zbog kojih je to uradio su nepoznati. Bilo je govora da je to uradio zato što ove godine ispunjava uslove za penziju, pa je podnio ostavku kako bi izbjegao penzionisanje. Govorilo se i da će umjesto u penziju da ide na mjesto direktora ili zamjenika direktora Uprave Civilne zaštite RS, ali izgleda da od toga neće biti ništa – kaže izvor SrpskaCafe.