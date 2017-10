Sukobi policije i građana, još se glasa na referendumu u Kataloniji VIDEO

Više od 460 osoba je povrijeđeno tokom nemira širom Katalonije, rekla je danas gradonačelnik Barselone, Ada Kolau.

Španska policija u opremi za suzbijanje nemira sukobila se sa ljudima koji su se okupili radi glasanja na referendumu za otcijepljenje od Španije.

“Kao gradonačelnik Barselone, zahtjevam hitan prestanak naleta policije na bespomoćno stanovništvo”, istakla je Kolau u saopštenju.

U odvojenom saopštenju katalonska Zdravstvena služba saopštila je da je povrijeđeno 465 osdoba, a da su dvije teže.

Specijalci su dobili naredbu da spriječe održavanje referenduma, a nakon prvobitnih naguravanja sa glasačima na pojedinim glasačkim mjestima te oduzimanja glasačkih kutija i listića, situacija je počela poprimati haotičan ton.

This is what spanish police are doing to the catalan people who ONLY wants to vote peacefully

Shame on them #CatalanReferendum #Catalonia pic.twitter.com/j0MqU49ceq — Jun 💙 (@jun_s_taylor) October 1, 2017

Tokom policijskih pokušaja da spriječe održavanje referenduma za otcjepljenje Katalonije od Španije povrijeđeno je 337 osoba, saopštila je danas katalonska Vlada.

Portparol katalonske Vlade Žordi Turul rekao je da ne može da objavi detalje o povrijeđenima.

Algunos parecen no tenerlo nada claro. Vergonzoso. pic.twitter.com/NinygR2GMy — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) October 1, 2017

Policija je ispalila gumene metke nedaleko od najmanje jednog glasačkog mjesta u Barseloni, a sukobila se sa demonstrantima širom Katalonije.

U regionalnom centru Barceloni svjedoci su snimili kako policija ispaljuje gumene metke na okupljene građane tokom protesta za referendum.

Iako su većini povrijeđenih konstatovane lakše tjelesne povrede, fotografije i videi sa glasačkih mjesta prikazuju agresivnost i nasilje.

Katalonski predsjednik Carles Puigdemont poručio je novinarima da “nasilje neće spriječiti Katalonce da glasaju”, a podršku mu je među prvima pružila škotska premijerka Nicola Sturgeon napisavši na Twitteru da su šokantni prizori iz pojedinih dijelova Katalonije nepotrebni te da ljude treba pustiti da glasaju.

Spanish police attacking Catalan firefighters who were trying to protect #CatalanReferendum voters. pic.twitter.com/3ipPH3X5jL — Catalans for Yes (@CatalansForYes) October 1, 2017

Nešto iza podneva na internetu je objavljena mapa sa lokacijama biračkih mjesta širom Katalonije, na kojoj su crvenom tačkom označena ona koje je policija zatvorila. Rečeno je da je oko 73 odsto lokacija i dalje otvoreno za glasanje.

Španska policija počela je da plijeni glasačke kutije i listiće sa bitališta u Kataloniji, saopšteno je danas iz španskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Policija se sukobila sa glasačima ispred birališta u Barselonu gdje je više desetina pripadnika bezbjednosnih snaga pomoću štitova odguralo okupljene.

Glasači su uzvikivali “Mi smo za mir” i “Nećete nas uplašiti”.

Očevici navode da u blizini birališta stoji nekoliko patrolnih i ambulantno vozilo.

U drugim dijelovima Katalonije birališta su otvorena kao što je i predviđeno u 9.00 časova po lokalnom vremenu.

Puigdemon: Policija upotrebila prekomjernu silu

Predsjednik Katalonije Karles Puigdemon optužio je španske vlasti da koriste “neopravdanu, neproporcionalnu i neodgovornu” silu kako bi spriječili održavanje referenduma o nezavisnosti.

Puigdemon je izjavio da je policija koristila palice, gumene metke i nasilje kako bi spriječila održavanje glasanja čime je pokazala “strašnu, spoljnu sliku Španije”.

“Neopravdano, neproporcionalno i neodgovorno nasilje španske države danas nije uspjelo da spriječi želju Katalonaca da glasaju ali nam je pomoglo da razjasnimo sve sumnje”, dodao je Puigdemon.

Službe za vanredne situacije pobrinule su se za 38 osoba povrijeđenih u upadu policije na glasačka mjesta.

Većina je zadobila lakše, a troje teže povrede.

Vlada Katalonije saopštila je danas da će referendum o nezavisnosti tog regiona biti održan uprkos naporima centralnih vlasti da spriječi glasanje.

“Stav Vlade je takav da možemo proslavljati referendum o samoopredijeljenju, ne onako kako smo željeli ali imaće demokratske garancije”, rekao je portparol regionalne Vlade Žordi Turul.

Prema njegovim riječima, nekoliko glasačkih mjesta nije moglo da bude otvoreno ali je Vlada donijela odluku o “jedinstvenom glasanju” što će omogućiti biračima da se izjasne na bilo kom biralištu uz pasoš ili neki drugi identifikacioni dokument.

“Time će biti usporen proces, ali će omogućiti svima da glasaju dok je i jedna škola otvorena”, istakao je Turul.

Police at Carrer de Pau Claris have taken voting boxes and ballots. Now driving off. They were willing to use force, it turns out. @FT pic.twitter.com/2p5T6o19JF — Michael Stothard (@MStothard) October 1, 2017

On je naveo da će na biralištima biti glasački listići, ali da se mogu koristiti verzije povučene sa interneta i odštampane kod kuće.

“Vlada će učiniti sve što može da Katalonci mogu da glasaju. Glasanje će pratiti grupa akademika i profesionalaca kako bi se osiguralo da nema kršenja osnovnih prava”, dodao je Turul.

Španske vlasti su protiv održavanja glasanja koje je Ustavni sud proglasio ilegalnim i koriste sve pravne mogućnosti da ometu referendum.

Na osnovu naloga pravosuđa i tužilaštva policija mora da zaplijeni glasačke listiće, uhapsi organizatore i omete komunikacioni centar katalonskih vlasti u Barseloni, čime će presjeći veze sa glasačkim mjestima i pristup programu za glasanje putem interneta.